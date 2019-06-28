|
Черники мало, а будут ли грибы?
Источник материала: СТВ
Над грибами и ягодами, по словам учёных, нависла угроза. Первой жертвой коварной непогоды уже стала черника – урожай этих ягод подкачает, рассказали в программе
С пустыми лукошками могут остаться грибники. Урожай подберёзовиков, подосиновиков и лисичек оставляет желать лучшего. Здесь тоже всему виной засушливая весна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Над грибами и ягодами, по словам учёных, нависла угроза. Первой жертвой коварной непогоды уже стала черника – урожай этих ягод подкачает, рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)