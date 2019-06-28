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«Китайские, но с японскими компрессорами». Как выбрать кондиционер? Советы эксперта
Источник материала: СТВ
Продажи климатической техники в Беларуси за последние годы взлетели до небес! Аналитики уверяют: этот рынок увеличился в два с лишним раза и только продолжает набирать обороты. Как не обжечься с выбором? И про какие хитрости молчат продавцы? Советы эксперта – в программе
Алексей Грецкий, эксперт по климатическому оборудованию:
Ценовой диапазон для небольшого помещения (площадью в 20 кв.м.) начинается от 600 рублей и заканчивается 5 000.
Срок службы кондиционера, в среднем, 10-12 лет. Если монтажники добросовестно отнеслись к своему делу, то проблем с любым кондиционером просто не возникнет. Обязательно делать сервисное обслуживание кондиционера не реже одного раза в год.
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Продажи климатической техники в Беларуси за последние годы взлетели до небес! Аналитики уверяют: этот рынок увеличился в два с лишним раза и только продолжает...
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