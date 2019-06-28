ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как ухаживать за кожей в жару? И чем опасен при этом лимон? Рассказывает косметолог

29.06.2019 20:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Палящее солнце, повышенная влажность, сухой раскалённый ветер. В жаркие дни кожа переживает настоящий шок. Ультрафиолет причина морщинок, шелушения, воспаления и ожогов.

Как ухаживать за кожей в жару? И чем опасен при этом лимон? Рассказывает косметолог

Как ухаживать за кожей и сохранить цветущий вид, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как ухаживать за кожей в жару? И чем опасен при этом лимон? Рассказывает косметолог

Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:
Все крема, которые используются летом: и для сухой, и для нормальной, и для комбинированной кожи, должны быть лёгкие, флюидные, сывороточные. Основное в летний период для всех типов кожи: очищение, увлажнение, тонизирование и защита от ультрафиолета. Наши любимые глиняные масочки, про них уже многие девочки знают это очень хорошо, летом это просто шикарная вещь. Увлажнение на основе алоэ тоже замечательно.

Многие, читая Интернет, делают ошибки, используя в домашних условиях какие-то препараты. Казалось бы, тот же лимон какой он может нанести вред?

А оказывается, если его использовать неправильно, он может высветлить кожу, да, в том месте, где есть пигмент излишний. Но на самом деле, потом это место будет больше подвержено пигментации, и останется просто пятно. Если вы обратили внимание, что у вас появились воспаления, шелушения, раздражения, ожог не экспериментируйте, а обращайтесь к специалистам в салоны красоты.

Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Светлана Фирсова
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палящее солнце, повышенная влажность, сухой раскалённый ветер. В жаркие дни кожа переживает настоящий шок. Ультрафиолет – причина морщинок, шелушения, воспаления...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболки с большим вырезом в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика