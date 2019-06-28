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Как ухаживать за кожей в жару? И чем опасен при этом лимон? Рассказывает косметолог
Источник материала: СТВ
Палящее солнце, повышенная влажность, сухой раскалённый ветер. В жаркие дни кожа переживает настоящий шок. Ультрафиолет – причина морщинок, шелушения, воспаления и ожогов.
Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:
А оказывается, если его использовать неправильно, он может высветлить кожу, да, в том месте, где есть пигмент излишний. Но на самом деле, потом это место будет больше подвержено пигментации, и останется просто пятно. Если вы обратили внимание, что у вас появились воспаления, шелушения, раздражения, ожог – не экспериментируйте, а обращайтесь к специалистам в салоны красоты.
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Палящее солнце, повышенная влажность, сухой раскалённый ветер. В жаркие дни кожа переживает настоящий шок. Ультрафиолет – причина морщинок, шелушения, воспаления...
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