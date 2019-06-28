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Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
На предстоящей неделе синоптики прогнозируют кратковременные осадки и порывистый ветер, рассказали в программе
С понедельника по среду погоду в стране будет диктовать малоактивный атмосферный фронт с Западной Европы и тёплая воздушная масса. К середине недели республика окажется под влиянием прохладных неустойчивых воздушных масс. Обе придут с Балтийского моря.
Владимир Коляда, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 30 июня по 5 июля" alt="Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1561833126715242.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 30 июня по 5 июля
Витебске с 30 июня по 5 июля" alt="Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1561833126738843.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 30 июня по 5 июля
Фото. Погода в Гомеле с 30 июня по 5 июля
Фото. Погода в Гродно с 30 июня по 5 июля
Фото. Погода в Минске с 30 июня по 5 июля
Фото. Погода в Могилёве с 30 июня по 5 июля
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На предстоящей неделе синоптики прогнозируют кратковременные осадки и порывистый ветер, рассказали в программе «Плюс-минус». В отдельных регионах возможны...
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