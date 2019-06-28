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Александр Синельников о сборной Беларуси по велотреку: «Боремся за максимально высокие места, за медали»

29.06.2019 20:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возле «Минск-Арены» 29 июня насыщенная соревновательная программа. За награды продолжают бороться велотрекеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние новости у корреспондента Екатерины Лихошапко. Она вышла на прямую связь со студией.

Александр Синельников о сборной Беларуси по велотреку: «Боремся за максимально высокие места, за медали»

Екатерина Лихошапко, СТВ:
К сожалению, вчера не все получилось у нашей команды – они в прямом смысле остановились в шаге от медали. Наша мужская и женская сборные стали четвертыми в командных соревнованиях. Зато очень здорово выступила Анна Терех – у нее бронза в скрэтче.

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29 июня здесь очень насыщенная соревновательная программа. Она началась в 10 часов и закончится лишь к 22 часам. К сожалению, не все наши спортсмены смогли пройти сито квалификаций и отборов. Диану Медведскую мы не увидим в женском спринте, также не увидим некоторых спортсменов в индивидуальной гонке.

Александр Синельников о сборной Беларуси по велотреку: «Боремся за максимально высокие места, за медали»

Александр Синельников, начальник национальной команды Беларуси по велотреку:
В индивидуальных… Миша Шеметов проехал близко к национальному рекорду. Мы, конечно, ждали, что он поедет чуть быстрее, его обновит. Но, к сожалению, секунды не хватило, чтобы обновить рекорд и попасть в финал за бронзовую медаль.

Александр Синельников о сборной Беларуси по велотреку: «Боремся за максимально высокие места, за медали»

Женя Ахраменко обновил свой лучший результат на 5 секунд практически, что также свидетельствует о том, что отдал все силы, хорошо подошел к этому старту.

Ребята гоняются дома, настраиваются по-боевому, отдают все силы. Установлен сегодня второй национальный рекорд. Боремся за максимально высокие места, за медали.

Александр Синельников о сборной Беларуси по велотреку: «Боремся за максимально высокие места, за медали»

Люди в материале: Александр Синельников, Екатерина Лихошапко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Возле «Минск-Арены» 29 июня насыщенная соревновательная программа. За награды продолжают бороться велотрекеры, сообщили в программе Новости «24...
 
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