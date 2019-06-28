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II Европейские игры в Минске. По итогам 29 июня в копилке белорусов 61 медаль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В медальном зачете II Европейских игр Беларусь на второй позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В активе нашей команды уже 61 награда: 22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей. Продолжаем поддерживать наших!
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Новости Беларуси. В медальном зачете II Европейских игр Беларусь на второй позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В активе нашей команды уже 61...
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