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«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

29.06.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обширная культурная программа 29 июня у стен минской Ратуши. По историческим улочкам разливается музыка, работает арт-территория, город мастеров и еще десятки развлекательных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Галина Буро отправилась на культурный променад.

От современного битла до классики. У Ратуши вышагивают офицеры императорской армии, а их гости танцуют контрдансы XIX века.

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«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

Музыкальный Бродвей в Верхнем городе и культурный променад – это уже изюминка Минска, от которой в восторге и жители, и гости столицы.

Чтобы отдых оставил приятное послевкусие, от пищи духовной до кулинарной дегустации, в одном конце завлекают гостей необычными белорусскими деликатесами...

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

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«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

Галина Буро, СТВ:
Слава минского Верхнего города дошла и до Гродно. Собственно, я как раз приехала из этого города на Немане. И очень здорово окунуться в эту атмосферу истории, музыки и творчества. Тем более, в дни проведения II Европейских игр сюда приходят сотни туристов.

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

Оскар Миливэк, турист (Польша):
Здесь очень красиво. Минск – замечательный город! Если честно, один из самых чистых, что я когда-либо видел. Я считаю, что люди здесь очень счастливые. Чувствуется, что это хорошая страна.

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

Верхний город в эпицентре внимания иностранцев. Разговоры на английском, польском, немецком, российские флажки и даже шотландские килты.

А рядом работают блогеры из Варшавы Петр Сковронский и Каролина Ротневская. Для своего канала в интернете набирают контент с белорусским колоритом.

«Считаю, что люди здесь очень счастливые». Что думают о Беларуси и её жителях туристы? Репортаж из Верхнего города столицы

Петр Сковронский, турист (Польша):
У нас тут свое телевидение. Но у вас камера лучше. По сути, мы снимаем все, что видим вокруг нас: красивые виды города, пейзажи, местную еду. Мы здесь уже второй день и, безусловно, в будущем обязательно вернемся снова.

Красивая страна, здесь живут отзывчивые люди.

Музыка и танцы нон-стоп. В вечерней программе – мастер-классы по линди-хоп и блюзу, вечер в компании джаза. И даже ценители киноискусства будут довольны – для них организуют показы фильмов. Ведь туристическому бренду Минска – Верхнему городу – есть чем удивить и вдохновить.

Люди в материале: Галина Буро, Петр Сковронский, Оскар Миливэк
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Обширная культурная программа 29 июня у стен минской Ратуши. По историческим улочкам разливается музыка, работает арт-территория, город мастеров...
 
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