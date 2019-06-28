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Дмитрий Асанов завоевал золото в весовой категории до 60 килограммов на II Европейских играх

29.06.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Девятый соревновательный день II Европейских игр и очередная золотая награда в общемедальной копилке Беларуси. Боксер Дмитрий Асанов стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Асанов завоевал золото в весовой категории до 60 килограммов на II Европейских играх

Всю турнирную сетку он прошел на одном дыхании, а в финале при колоссальной поддержке болельщиков белорус провел встречу с россиянином Габилем Мамедовым. Трибуны гнали нашего бойца вперед. Такая поддержка в буквальном смысле придала спортсмену сил. Асанов уверенно провел финальный поединок. Судьи долго не совещались и отдали заслуженную победу Дмитрию. Четыре к одному.

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Дмитрий Асанов завоевал золото в весовой категории до 60 килограммов на II Европейских играх

Таким образом, наш соотечественник разменял серебро I Европейских игр, которое он добыл четыре года назад в Баку, на золото минских стартов. Кроме чемпионского титула II Европейских игр Дмитрий Асанов стал обладателем награды высшего достоинства чемпионата Европы (первенство проходит в рамках европейской Олимпиады).

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Дмитрий Асанов завоевал золото в весовой категории до 60 килограммов на II Европейских играх

И буквально полчаса тому назад хорошая новость пришла из Дворца спорта – у нас еще одна бронза. Третьим в греко-римской борьбе стал Саслан Дауров.

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Люди в материале: Дмитрий Асанов, Габиль Мамедов, Саслан Дауров
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Девятый соревновательный день II Европейских игр и очередная золотая награда в общемедальной копилке Беларуси. Боксер Дмитрий Асанов стал лучшим...
 
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