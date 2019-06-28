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Люди, готовые к защите своего Отечества. Торжественный выпуск курсантов Военной академии состоялся в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжественный выпуск курсантов Военной академии прошел в Минске. Офицерские погоны получили более 400 молодых лейтенантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рядах выпускников и иностранные коллеги из Вьетнама и Казахстана. Дипломы с отличием и золотой медалью получили 14 человек.
За торжественной церемонией наблюдали родные и близкие молодых офицеров.
Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:
Они должны быть готовы в тяжелую минуту для нашей страны, не задумываясь, защитить свою страну, защитить своих родных и близких, защитить наш белорусский народ. И они это сделают гарантированно.
Военная академия входит в число крупнейших вузов страны. Семь факультетов практически полностью обеспечивают потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.
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Люди, готовые к защите своего Отечества. Торжественный выпуск курсантов Военной академии состоялся в Минске
Новости Беларуси. Торжественный выпуск курсантов Военной академии прошел в Минске. Офицерские погоны получили более 400 молодых лейтенантов, сообщили в программе...
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