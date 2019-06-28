ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Этот дефект может убить ваших пассажиров". Honda отзывает 1,6 млн машин

29.06.2019 20:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Японский автоконцерн Honda объявил об отзыве 1,6 миллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью, об этом сообщил сам производитель.

Отзывная кампания касается автомобилей Honda и люксового подразделения Acura, выпущенных с 2001 по 2016 годы и продававшихся на американском рынке. Дело снова в подушках безопасности Takata.

"Этот дефект может убить или серьезно ранить ваших пассажиров", - говорится в сообщении Honda.

Производитель отмечает, что все операции по замене подушек безопасности бесплатны и производятся у авторизованных дилеров. Для того, чтобы проверить, попадает ли автомобиль под отзывную кампанию, нужно зайти на сайт Honda.

Это далеко не первый массовый отзыв автомобилей, в которых установлены японские эйрбэги Takata. Весной Honda отозвала более миллиона автомобилей с подушками безопасностями этого производителя, также в США. Отзывные кампании проводились также в 2018 и 2017 годах. Кампанию проводила и Toyota.


Пять лет назад Takata оказалась в центру крупного скандала – тогда был обнаружен дефект, который мог привести к непроизвольному раскрытию эйрбэга. Дефекты подушек унесли по меньшей мере 16 жизней, а для устранения его были отозваны миллионы автомобилей по всему миру, напоминает sputnik.by




 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японский автоконцерн Honda объявил об отзыве 1,6 миллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью, об этом сообщил сам производитель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Черники мало, а будут ли грибы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаная куртка мужская дешево в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика