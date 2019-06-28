"Этот дефект может убить ваших пассажиров". Honda отзывает 1,6 млн машин

Отзывная кампания касается автомобилей Honda и люксового подразделения Acura, выпущенных с 2001 по 2016 годы и продававшихся на американском рынке. Дело снова в подушках безопасности Takata.





"Этот дефект может убить или серьезно ранить ваших пассажиров", - говорится в сообщении Honda.





Производитель отмечает, что все операции по замене подушек безопасности бесплатны и производятся у авторизованных дилеров. Для того, чтобы проверить, попадает ли автомобиль под отзывную кампанию, нужно зайти на сайт Honda.





Это далеко не первый массовый отзыв автомобилей, в которых установлены японские эйрбэги Takata. Весной Honda отозвала более миллиона автомобилей с подушками безопасностями этого производителя, также в США. Отзывные кампании проводились также в 2018 и 2017 годах. Кампанию проводила и Toyota.









sputnik.by Пять лет назад Takata оказалась в центру крупного скандала – тогда был обнаружен дефект, который мог привести к непроизвольному раскрытию эйрбэга. Дефекты подушек унесли по меньшей мере 16 жизней, а для устранения его были отозваны миллионы автомобилей по всему миру, напоминает











