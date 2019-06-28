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Как в МВД готовят девушек к параду 3 июля

29.06.2019 20:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году женский строевой расчет МВД впервые примет участие в военном параде, посвященном так называемому Дню независимости.

На сайте МВД опубликовали материал о том, как девушки готовятся к параду.

Откуда эти девушки?

Это сотрудницы центрального аппарата, Академии МВД, столичного и областного УВД, ОМОН, ГАИ, патрульно-постовой службы, инспекций по делам несовершеннолетних, департаментов охраны и исполнения наказаний, а также военнослужащие женщины соединений и частей внутренних войск.

Всего 154 девушки, которых возглавляет замначальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД полковник милиции Екатерина Шелегова.

Во что будут одеты 

В форменные летние платья с золотыми погонами и шляпами облегченной конструкции. «Шились они по индивидуальным меркам из “дышащих” тканей, – пишет пресс-служба ведомства. – Строгие костюмы украсят белые ремни с кобурами и белоснежные шейные платки».

А во что будут обуты?

Черные туфли. Чтобы они во время парада не падали, как случилось в прошлом году, их модернизировали: добавили ремешок-«браслетик».

А макияж?

Тут мы лучше процитируем сайт МВД: «Не последнее место отводится прическам и макияжу. Волосы у всех участниц аккуратно собраны в пучок. Что же касается макияжа, он неброский, но в то же время подчеркивает главное “женское оружие” – глаза».



 
 
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В этом году женский строевой расчет МВД впервые примет участие в военном параде, посвященном так называемому Дню независимости.
 
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