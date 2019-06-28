Швейцария упростит больным людям доступ к марихуане. В Беларуси за нее сажают на долгие годы









Препараты каннабиса применяют в медицине, чтобы помочь онкологическим больным справиться с хронической болью, повысить им аппетит, а также для того, чтобы уменьшать спазмы при рассеянном склерозе. Каннабис используют в борьбе с глаукомой, эпилепсией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при некоторых психических расстройствах и т.д.





Большинство стран ЕС – Германия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Дания, Чехия, Британия, Португалия, Испания, Австрия, Польша, Финляндия, Мальта, Норвегия – позволяют врачам самостоятельно выписывать каннабис пациентам, которые в нём нуждаются. На днях в эту когорту решила влиться Швейцария – с соответствующим предложением выступило правительство страны.





Медицинский каннабис уже используется в Швейцарии, но пациентам получить его довольно сложно, поскольку врач не может выписать его сам – для получения лекарства пациенты должны подавать заявление в Федеральное управление здравоохранения, и не факт, что его удовлетворят.









К примеру, в прошлом году исключения были предоставлены только трём тысячам швейцарцев. Теперь же правительство намерено упростить эту процедуру.





Обсуждение правительственной инициативы продлится до середины октября. За это время Федеральное управление здравоохранения проведёт дополнительные исследования эффективности препаратов каннабиса. Вопрос, должны ли страховщики предоставлять компенсацию за медицинскую коноплю, будет рассмотрен отдельно.





И это ещё не всё: власти Швейцарии подумывают о том, чтобы дать некоторым городам страны поэкспериментировать также и с рекреационным каннабисом. Положительный опыт Калифорнии и Португалии, где конопля легализована полностью, позволяет это сделать.





Жители Европы оказались самыми честными людьми





За несколько дней до предложения швейцарцев о возможности применения марихуаны в лечебных целях заявили и в правительстве Франции, одной из немногих европейских стран, где применение медицинского каннабиса пока ещё не урегулировано законодательно.





«Мы против легализации каннабиса для рекреационного использования, но дискуссия о медицинском его использовании продолжается», – отметила представитель правительства Элизабет Борне. Её замечания прозвучали после публикации отчетов аналитического центра Conseil d'Analyse Economique, рекомендовавшего полностью легализовать коноплю во Франции.





А что у нас?









В Беларуси есть два потенциально возможных чуда, случись которые, можно будет говорить, што нешта ў лесе здохла: 1) если в стране появится новый президент 2) если правительство легализует марихуану. Даже если сравнивать нас не со всей Европой, а только со странами-соседками, сравнение выйдет не в нашу пользу.





В Польше медицинская марихуана легализована ещё в 2017 году.





Дискуссии о легалайзе давно и бурно ведутся в Украине, причём на самом высоком уровне. Недавно за легализацию медицинского каннабиса высказалась и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. За марихуану «в капельках» выступает и новый украинский президент Владимир Зеленский. 15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека поддержал петицию о легализации в Украине медицинской марихуаны.





Да что там Польша и Украина – даже в России представители Минздрава заявили этой зимой, что использование каннабиса в медицинских целях, в принципе, возможно. (Кстати, в РФ хранение марихуаны для личного использования декриминализировано уже сегодня – там разрешается иметь при себе до 6 грамм травки.)





И только Беларусь в этой рощице благих намерений остаётся непробиваемым дубом. У нас даже дискуссий никаких на эту тему не ведётся, не говоря уж о том, чтобы правительство как-то чесалось по этому поводу.





А между тем медицинский каннабис мог бы облегчить страдания тысячам белорусов.