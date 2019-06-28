Меркель рассказала о своем здоровье после странных приступов

Ранее в сети появилось видео, на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером у 64-летней Меркель случился приступ дрожи. Похожий приступ у нее произошел несколькими в середине июня в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое состояние обезвоживанием.





После стакана воды, по словам Меркель, ей стало лучше. "Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет", - сказала Меркель.





Она отметила, что "ничего особенного" сказать не может. "У меня все хорошо", - добавила Меркель.





Немецкие СМИ предположили, что приступы дрожи могут быть связаны с психологическим фактором (стрессом), а физически Меркель чувствует себя хорошо.





В пресс-службе правительства ФРГ комментируя данное сообщение заявили, что Меркель чувствует себя хорошо.



