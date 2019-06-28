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Меркель рассказала о своем здоровье после странных приступов

29.06.2019 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канцлер Германи Ангела Меркель рассказала о своем самочувствии после недавних приступов дрожи, пишет агентство Das Bild.

Ранее в сети появилось видео, на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером у 64-летней Меркель случился приступ дрожи. Похожий приступ у нее произошел несколькими в середине июня в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое состояние обезвоживанием. 

После стакана воды, по словам Меркель, ей стало лучше. "Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет", - сказала Меркель.

Она отметила, что "ничего особенного" сказать не может. "У меня все хорошо", - добавила Меркель.

Немецкие СМИ предположили, что приступы дрожи могут быть связаны с психологическим фактором (стрессом), а физически Меркель чувствует себя хорошо.

В пресс-службе правительства ФРГ комментируя данное сообщение заявили, что Меркель чувствует себя хорошо.


 
 
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Канцлер Германи Ангела Меркель рассказала о своем самочувствии после недавних приступов дрожи, пишет агентство Das Bild.
 
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