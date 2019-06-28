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«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.

29.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


22 июня 2019 0:23 4035

"Ломаем стереотипы". В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.

Автор: Эдуард Кидяев.

Солигорск — город молодежный. Поэтому такой праздник, как День молодежи, и в этом году в городе шахтеров не останется без внимания.30 июня 2019 в Солигорске запланировано множество мероприятий, в том числе и молодежный фестиваль «Ломаем стереотипы» .

«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.

Участниками фестиваля станут активные ребята и девчонки из нашего города. Они представят зрителям номера в таких номинациях: «Вокал», «Хореография», «КВН», «Stand Up», «Конкурс ведущих», «Оригинальный жанр».

«Ломать стереотипы» будут ведущий Александр Дикун, вокальные дуэты — Марина Герасимович и Дарья Баранчик, София Радионова и Анна Пластеева, Валерия Парменова и Алексей Малицкий, Дарья Моисеева и Александр Дикун, Екатерина Таджиева и Надежда Украинец, Роман Купрейчик и Светлана Атопкина, представители жанра stand ap — Илья Лебедь и Павел Лапиков, который также выступит в номинации «Хореография» с Ольгой Ефимовой и Анастасией Корзун, а еще хореографы Ольга Логвина и Наталья Лобан с коллективами, а также представители оригинального жанра Иван Вавилов, Владислав Романович и клуб «Вольны Птах».

Интересно, что судьями на фестивале станут сами зрители — тоже молодые люди, ценители творчества номинантов.

«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.
«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.
«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.
«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.
«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.
«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.
«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.
«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.

Всех желающих приглашаем присоединиться к фестивалю 29 июня. Этот поистине молодежный праздник состоится в 12.00. в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий».

Вход свободный!

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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22 июня 2019 0:23 4035 "Ломаем стереотипы". В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет...
 
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