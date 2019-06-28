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«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.
29.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
22 июня 2019 0:23 4035
"Ломаем стереотипы". В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.
Солигорск — город молодежный. Поэтому такой праздник, как День молодежи, и в этом году в городе шахтеров не останется без внимания.30 июня 2019 в Солигорске запланировано множество мероприятий, в том числе и молодежный фестиваль «Ломаем стереотипы» .
Участниками фестиваля станут активные ребята и девчонки из нашего города. Они представят зрителям номера в таких номинациях: «Вокал», «Хореография», «КВН», «Stand Up», «Конкурс ведущих», «Оригинальный жанр».
Всех желающих приглашаем присоединиться к фестивалю 29 июня. Этот поистине молодежный праздник состоится в 12.00. в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий».
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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22 июня 2019 0:23 4035 "Ломаем стереотипы". В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет...
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