«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.

Солигорск — город молодежный. Поэтому такой праздник, как День молодежи, и в этом году в городе шахтеров не останется без внимания.30 июня 2019 в Солигорске запланировано множество мероприятий, в том числе и молодежный фестиваль «Ломаем стереотипы» .

Участниками фестиваля станут активные ребята и девчонки из нашего города. Они представят зрителям номера в таких номинациях: «Вокал», «Хореография», «КВН», «Stand Up», «Конкурс ведущих», «Оригинальный жанр».



«Ломать стереотипы» будут ведущий Александр Дикун, вокальные дуэты — Марина Герасимович и Дарья Баранчик, София Радионова и Анна Пластеева, Валерия Парменова и Алексей Малицкий, Дарья Моисеева и Александр Дикун, Екатерина Таджиева и Надежда Украинец, Роман Купрейчик и Светлана Атопкина, представители жанра stand ap — Илья Лебедь и Павел Лапиков, который также выступит в номинации «Хореография» с Ольгой Ефимовой и Анастасией Корзун, а еще хореографы Ольга Логвина и Наталья Лобан с коллективами, а также представители оригинального жанра Иван Вавилов, Владислав Романович и клуб «Вольны Птах».



Интересно, что судьями на фестивале станут сами зрители — тоже молодые люди, ценители творчества номинантов.

