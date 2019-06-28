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Дипломаты РФ и Японии обсуждают возможность создания режима свободного передвижения между жителями Сахалина и Хоккайдо
Источник материала: Интерфакс
Российские и японские дипломаты приступают к обсуждению вопроса введения режима свободного передвижения между жителями Сахалина и Хоккайдо, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Мы продолжим переговоры по российскому предложению о режиме свободного передвижения между жителями Сахалинской области и Хоккайдо. Эти переговоры сейчас официально не начаты. Мы сейчас обсуждаем вопросы создания такого режима", - сказал Моргулов журналистам по завершении российско-японских переговоров на высшем уровне в Осаке.
Он заверил, что "эта работа будет продолжена".
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Дипломаты РФ и Японии обсуждают возможность создания режима свободного передвижения между жителями Сахалина и Хоккайдо
Российские и японские дипломаты приступают к обсуждению вопроса введения режима свободного передвижения между жителями Сахалина и Хоккайдо, сообщил журналистам...
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