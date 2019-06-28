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Антироссийские санкции лишили фермеров ФРГ рынка сбыта, отмечает немецкий политик

29.06.2019 20:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр федеральной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала санкции в отношении России.

"Они (санкции - ИФ) привели к тому, что Россия в плане сельского хозяйства обеспечивает себя самостоятельно. Наши крестьяне больше не могут поставлять продукты в Россию. В других отраслях Россия активнее ориентируется на Китай", - заявила она в интервью газете "Хамбургер абенблатт".

По ее словам, необходимо стремиться к тому, чтобы шаг за шагом снять санкции. Но для этого необходимо урегулировать украинский кризис и поэтапно выполнить минские договоренности.

"Я вижу, что и граждане хотят, чтобы Германия и Россия оставались в диалоге", - добавила Швезиг.

 
 
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Премьер-министр федеральной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала санкции в отношении России. "Они (санкции - ИФ) привели к...
 
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