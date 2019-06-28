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По реке Стыр с песней о бригадире. Как брестские таксисты встречают на Полесье День молодежи

29.06.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

– У нас свой День молодежи, – заявили брестские таксисты, – и всей командой отправились отдыхать на реку Стыр в Пинском районе.

По реке Стыр с песней о бригадире. Как брестские таксисты встречают на Полесье День молодежи

От деревни Лопатино прошли на катамаране «Надежда» до населённого пункта Вуйвичи, где пригласили на борт местного музыканта Николая Романчука.

По реке Стыр с песней о бригадире. Как брестские таксисты встречают на Полесье День молодежи

На реке Стыр

Много было сыграно мелодий над водой, много спето песен на белорусском, украинском и русском языках. Но самой колоритной, пожалуй, была песня о колхозном бригадире. Смотрите и слушайте…

 
 
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  – У нас свой День молодежи, – заявили брестские таксисты, – и всей командой отправились отдыхать на реку Стыр в Пинском районе. От деревни Лопатино прошли на...
 
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