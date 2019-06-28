По реке Стыр с песней о бригадире. Как брестские таксисты встречают на Полесье День молодежи

Источник материала: Виртуальный Брест

– У нас свой День молодежи, – заявили брестские таксисты, – и всей командой отправились отдыхать на реку Стыр в Пинском районе.





От деревни Лопатино прошли на катамаране «Надежда» до населённого пункта Вуйвичи, где пригласили на борт местного музыканта Николая Романчука.





На реке Стыр

Много было сыграно мелодий над водой, много спето песен на белорусском, украинском и русском языках. Но самой колоритной, пожалуй, была песня о колхозном бригадире. Смотрите и слушайте…