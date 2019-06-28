ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До +32. Синоптики объявили на воскресенье желтый уровень опасности

29.06.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Синоптики объявили на 30 июня желтый уровень опасности. В воскресенье днем местами по юго-западу страны прогнозируется максимальная температура воздуха до +30…32°C. При этом по всей стране ожидается переменная облачность и без существенных осадков, лишь ночью и утром в восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер ожидается западный, с порывами до 6−11 м/с, сообщает Белгидромет.

До +32. Синоптики объявили на воскресенье желтый уровень опасности

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске днем воздух прогреется до +25…26°C (ночью будет от +11 до +13°C), в Витебске и Гомеле — до +24…26°C (ночью — от +11 до +13°C).

До +32. Синоптики объявили на воскресенье желтый уровень опасности

В Бресте в воскресенье днем воздух прогреется до +29…31°C (ночью будет +13…15°C).

В Гродно в воскресенье днем температура воздуха ожидается на уровне +28…30°C (ночью — +13…15°C), а в Могилеве в пределах +23…25°C (ночью — +11…13°C).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Синоптики объявили на 30 июня желтый уровень опасности. В воскресенье днем местами по юго-западу страны прогнозируется максимальная температура воздуха до...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ломаем стереотипы». В Солигорске в ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ пройдет молодежный фестиваль.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика