|
#Васькапилот опубликовал новые кадры кольца на Западном обходе (вид сверху)
29.06.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Кажется вот-вот, и август, на который намечено открытие движения по новому супер-путепроводу на Западном обходе. С нетерпением ждём!
Подробнейшая информация на текущий момент была
Сферопанорама - вы можете схватиться мышкой за изображение, и удерживая кнопку мышки, перемещать картинку как вам надо. А колесом приближать или удалять перспективу.
И один кадр с совершенно другого места в городе, узнали?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется вот-вот, и август, на который намечено открытие движения по новому супер-путепроводу на Западном обходе. С нетерпением ждём! Подробнейшая информация на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)