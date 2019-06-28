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#Васькапилот опубликовал новые кадры кольца на Западном обходе (вид сверху)

29.06.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кажется вот-вот, и август, на который намечено открытие движения по новому супер-путепроводу на Западном обходе. С нетерпением ждём!

#Васькапилот опубликовал новые кадры кольца на Западном обходе (вид сверху)

Подробнейшая информация на текущий момент была опубликована на днях по ссылке.

#Васькапилот опубликовал новые кадры кольца на Западном обходе (вид сверху)

#Васькапилот опубликовал новые кадры кольца на Западном обходе (вид сверху)

#Васькапилот опубликовал новые кадры кольца на Западном обходе (вид сверху)

Сферопанорама - вы можете схватиться мышкой за изображение, и удерживая кнопку мышки, перемещать картинку как вам надо. А колесом приближать или удалять перспективу.

И один кадр с совершенно другого места в городе, узнали?

#Васькапилот опубликовал новые кадры кольца на Западном обходе (вид сверху)

 
 
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  Кажется вот-вот, и август, на который намечено открытие движения по новому супер-путепроводу на Западном обходе. С нетерпением ждём! Подробнейшая информация на...
 
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