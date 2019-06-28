Васькапилот опубликовал новые кадры кольца на Западном обходе (вид сверху)

Источник материала: Виртуальный Брест

Кажется вот-вот, и август, на который намечено открытие движения по новому супер-путепроводу на Западном обходе. С нетерпением ждём!





Подробнейшая информация на текущий момент была опубликована на днях по ссылке .













Сферопанорама - вы можете схватиться мышкой за изображение, и удерживая кнопку мышки, перемещать картинку как вам надо. А колесом приближать или удалять перспективу.

И один кадр с совершенно другого места в городе, узнали?



