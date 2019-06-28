ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё

29.06.2019 21:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под знаком культуры России проходит вечер 29 июня на главной фан-зоне II Европейских игр. Площадка собрала не только болельщиков из Беларуси и России – здесь любители спорта почти со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши корреспонденты пообщались с некоторыми из них. С подробностями – Дмитрий Боярович.

Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё

Дмитрий Боярович, СТВ:
Все гости отмечают особую атмосферу, ощущение бесконечного праздника. Ребята приехали из Ванкувера, давайте послушаем их впечатления.

Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё

– Прекрасное место. Мы сегодня на стадионе смотрели соревнования, а завтра собираемся на церемонию закрытия. Мой друг посоветовал приехать сюда, потому что узнал, что у вас проводят Европейские игры.

Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё

– А белорусские девушки вам нравятся?
– Девушки? Какие девушки, белоруски? Да, они прекрасны. Здесь великолепно все. Приветливые люди, вежливые.

Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё

Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:
Спорт – это не только медали, спорт – это хороший инструмент развития детей. Он объединяет. Он объединяет семью, потому что у нас прекрасная семейная политика, и семья – это основной очаг. Если вы видите, все дети приходят с родителями. Это очень важно, чтобы дети находились в семье.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Рашед Мустафа Сарвар
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Под знаком культуры России проходит вечер 29 июня на главной фан-зоне II Европейских игр. Площадка собрала не только болельщиков из Беларуси и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как пережить жару? 5 советов врача
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика