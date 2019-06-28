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Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под знаком культуры России проходит вечер 29 июня на главной фан-зоне II Европейских игр. Площадка собрала не только болельщиков из Беларуси и России – здесь любители спорта почти со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши корреспонденты пообщались с некоторыми из них. С подробностями – Дмитрий Боярович.
Дмитрий Боярович, СТВ:
– Прекрасное место. Мы сегодня на стадионе смотрели соревнования, а завтра собираемся на церемонию закрытия. Мой друг посоветовал приехать сюда, потому что узнал, что у вас проводят Европейские игры.
– А белорусские девушки вам нравятся?
Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:
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Новости Беларуси. Под знаком культуры России проходит вечер 29 июня на главной фан-зоне II Европейских игр. Площадка собрала не только болельщиков из Беларуси и...
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