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Как пережить жару? 5 советов врача
Источник материала: СТВ
Жара в городе! Как минчане спасаются от зноя и раскалённого июньского солнца, рассказываем в программе «Минск и минчане». Например, охлаждаются под кондиционерами, а в выходные едут поближе к воде.
И если кто-то любит принимать солнечные ванны, то для большинства жара становится настоящей мукой. В общественном транспорте душно, за рулем – тяжело. Труднее всего приходится людям старшего возраста.
Любителям ЗОЖ в такие дни врачи советуют воздержаться от тренировок на открытом воздухе. Лучше отказаться от силовых упражнений и занятий на беговой дорожке. А вот бассейн станет хорошей альтернативой привычным физнагрузкам.
В Испании для утоления жажды даже придумали свой национальный напиток. В его состав входит вода, миндаль и местные растения. В Италии, когда градус на пределе, приходит время сиесты. Офисы и магазины закрываются. Белорусы, в свою очередь, отказываются от обедов в заведениях и предпочитают прогуляться по тенистым аллеям, охладиться квасом, несладким соком и мороженым. Уж этого лакомства точно хватит всем!
Для минского хладокомбината наступила горячая пора – объёмы производства выросли в разы. Процесс приготовления ледяной продукции не останавливается ни на минуту. Пломбир, эскимо, мороженое-рожок и брикет. Десерт по душе найдётся для каждого гурмана. Очередь за холодным десертом выстраивается с самого утра. Между тем, топ у минчан остается неизменным.
Дарья Смарцова:
Кроме мороженого, большим спросом пользуются свежевыжатые соки.
В торговых точках по всему городу фреши приготовят в считанные минуты прямо на глазах. Самым же популярным летним напитком, который помогает остудить пыл, остаётся квас. От бутылок ломятся полки магазинов, но что самое приятное – освежиться напитком можно прямо из бочки.
В этом сезоне бочек с квасом меньше, чем в прошлом. Конкуренцию ему создают соки, морсы, коктейли в удобной таре, на любой вкус и кошелёк. Однако находятся среди горожан те, кто, несмотря на такой богатый ассортимент, не променяет вкус хлебного напитка ни на какой другой. Стаканчик кваса в зной для них такая же классика, как и холодник на обед. Впрочем, рецепт спасения от жары у каждого свой.
И пусть температура бьёт многолетние рекорды, помните – у природы нет плохой погоды. Стоит набраться терпения и дождаться прохладных деньков. Синоптики обещают: скоро столбики термометров немного снизят планку.
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Жара в городе! Как минчане спасаются от зноя и раскалённого июньского солнца, рассказываем в программе «Минск и минчане». Например, охлаждаются под кондиционерами,...
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