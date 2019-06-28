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Марина Литвинчук понесёт флаг Беларуси на церемонии закрытия II Европейских игр

29.06.2019 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Марина Литвинчук понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия Европейских игр. На домашнем старте наша гребчиха выступила выше всяческих похвал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе байдарочницы – сразу четыре награды. Причем две из них – высшей пробы. Литвинчук не знала равных на марафонской 5-километровой дистанции, а также на 500-метровке вместе с Ольгой Худенко.

Марина Литвинчук понесёт флаг Беларуси на церемонии закрытия II Европейских игр

Марина Литвинчук понесёт флаг Беларуси на церемонии закрытия II Европейских игр

Сама церемония закрытия Европейских игр состоится уже завтра и начнется в 20:00 на минском стадионе «Динамо».

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Люди в материале: Марина Литвинчук
 
 
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Новости Беларуси. Марина Литвинчук понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия Европейских игр. На домашнем старте наша гребчиха выступила выше всяческих похвал,...
 
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