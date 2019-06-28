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Марина Литвинчук понесёт флаг Беларуси на церемонии закрытия II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Марина Литвинчук понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия Европейских игр. На домашнем старте наша гребчиха выступила выше всяческих похвал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В активе байдарочницы – сразу четыре награды. Причем две из них – высшей пробы. Литвинчук не знала равных на марафонской 5-километровой дистанции, а также на 500-метровке вместе с Ольгой Худенко.
Сама церемония закрытия Европейских игр состоится уже
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Новости Беларуси. Марина Литвинчук понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия Европейских игр. На домашнем старте наша гребчиха выступила выше всяческих похвал,...
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