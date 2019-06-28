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В Вильнюсе +28, в Киеве +30, в Мадриде +36! Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июля

29.06.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность, дождь и +19. Удивят Вена и Мадрид. В обеих столицах передают небывалую жару: +36! Такой же климатический расклад в Риме, но с поправкой на 6 градусов вниз, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Вильнюсе +28, в Киеве +30, в Мадриде +36! Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июля

+29 и солнечно в Софии. На градус теплее в Афинах, ясно и без осадков. Прохладная погода в Анкаре: всего +23 и переменная облачность.

В Вильнюсе +28, в Киеве +30, в Мадриде +36! Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июля

Похожий сценарий в Риге, но с поправкой на плюс 2 градуса. В Вильнюсе столбик термометра подберётся к +30, сухо, но порывистый ветер.

Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Такой же климатический расклад в Варшаве, с поправкой на тучи. Ясную и жаркую погоду передают в Киеве: +30. В Москве похолодает: всего +23 и дождь.

В Вильнюсе +28, в Киеве +30, в Мадриде +36! Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июля

 

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В Париже синоптики обещают переменную облачность, дождь и +19. Удивят Вена и Мадрид. В обеих столицах передают небывалую жару: +36! Такой же климатический расклад в...
 
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