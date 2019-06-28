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II Европейские игры. Минск. Дневник 4

29.06.2019 18:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Российские военные покидают Сирию

Новости России. Российские военные покидают Сирию. Соответствующий приказ отдал президент этой страны Владимир Путин. 11 декабря он лично встретился с военнослужащими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время операции в арабской республике было уничтожено более 30 тысяч боевиков. От террористов освобождена почти вся территория Сирии. Тем временем здесь продолжит действовать российский центр по примирению. Если террористы вновь попытаются нарушить мир, Россия нанесет еще более мощный удар.



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Теги: Минск
 
 
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Российские военные покидают СириюНовости России. Российские военные покидают Сирию. Соответствующий приказ отдал президент этой страны Владимир Путин. 11 декабря...
 
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