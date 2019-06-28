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Около 40 рейсов задержаны на посадку в трех московских аэропортах - онлайн-табло
Источник материала: Интерфакс
В московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" задержаны около 40 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
Согласно информации сервиса, в аэропорту "Шереметьево" на прилет задержаны около 20 рейсов. В "Домодедове" задержаны на прилет более 15 рейсов.
Также из данных "Яндекс.Расписания" следует, что в московском аэропорту "Внуково" с задержкой ожидается прибытие шести рейсов.
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В московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" задержаны около 40 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". Согласно информации сервиса,...
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