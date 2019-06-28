Около 40 рейсов задержаны на посадку в трех московских аэропортах - онлайн-табло

Источник материала: Интерфакс

В московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" задержаны около 40 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Согласно информации сервиса, в аэропорту "Шереметьево" на прилет задержаны около 20 рейсов. В "Домодедове" задержаны на прилет более 15 рейсов.

Также из данных "Яндекс.Расписания" следует, что в московском аэропорту "Внуково" с задержкой ожидается прибытие шести рейсов.