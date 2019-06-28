Российский гимнаст Белявский завоевал золото Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский спортсмен Давид Белявский взял золото в многоборье на II Европейских играх в Минске. Он набрал 85,465 балла. Второе место у Олега Верняева из Украины (84,632). Третьим стал еще один россиянин Владислав Поляшов (84,464).

Белявский является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. Также на его счету две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира. На I Европейских играх в Баку он взял золото, серебро и бронзу. Кроме того, Белявский является шестикратным чемпионом Европы. Он победитель Универсиады 2013 года в Казани.

Отметим, что на II Европейских играх сборная России лидирует в общекомандном зачете. В активе у нее 35 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовые медали. На втором месте расположились белорусы, на третьем – итальянцы.

II Европейские игры завершатся 30 июня.