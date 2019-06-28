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Российский гимнаст Белявский завоевал золото Европейских игр
29.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российский спортсмен Давид Белявский взял золото в многоборье на II Европейских играх в Минске. Он набрал 85,465 балла. Второе место у Олега Верняева из Украины (84,632). Третьим стал еще один россиянин Владислав Поляшов (84,464).
Белявский является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. Также на его счету две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира. На I
Отметим, что на II Европейских играх сборная России лидирует в общекомандном зачете. В активе у нее 35 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовые медали. На втором месте расположились белорусы, на третьем – итальянцы.
II Европейские игры завершатся 30 июня.
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Он является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, на его счету также две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира.
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