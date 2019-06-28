|
Десятый день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предлагаем дайджест спортивных событий 30 июня. Воскресенье – последний соревновательный день II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предлагаем дайджест спортивных событий 30 июня. Воскресенье – последний соревновательный день II Европейских игр, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)