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Кирилл Грищенко: «Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра»

29.06.2019 22:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В гостях у программы «СТВ-спорт» финалист турнира борцов Кирилл Грищенко.

Кристина Момот, СТВ:
Кирилл, вы довольны тем, как выступили сегодня?

Кирилл Грищенко: «Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра»

Кирилл Грищенко:
Да, неплохо себя показал. Все, что задумал, скажем так, на 90 % осуществил. Конечно, были небольшие ошибки. Но в конечном счете результат – финал. Я считаю, что это нормально, достойно.

Кристина Момот:
Как оцениваете уровень конкуренции на ковре?

Кирилл Грищенко:
Да, конечно. Я вышел в финал, буду бороться с грузинским спортсменом. Очень хороший парень, сильный, серебряная медаль чемпионата Европы этого года. Будем стараться.

Кристина Момот:
Ваши партнеры по команде как отработали, как можете оценить?

Кирилл Грищенко: «Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра»

Кирилл Грищенко:
В общем, все очень серьезно готовились и шли к этому. Все ребята были заряжены, отработали хорошо, есть уже одна медаль. Еще будет две, надеюсь, что золотые. Команда дружная, все друг другу помогали и поддерживали очень хорошо.

«На II Европейских играх особенно все болеют, очень чувствуется поддержка»

Кристина Момот:
Площадка Дворца спорта для вас знакома. Там мемориал Олега Караваева проходит, вы в составе национальной команды там не первый год принимаете участие. Можно сравнить атмосферу турниров тогда и сейчас?

Кирилл Грищенко:
Да, и на Караваева нас поддерживают болельщики, зрители. Но на II Европейских играх особенно все болеют, очень чувствуется поддержка. Как говорится, дома и стены помогают. Немножко чувствуется больше поддержка.

Кристина Момот:
Ответственности больше, наверное.

Кирилл Грищенко: «Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра»

Кирилл Грищенко:
Ответственности больше, но поддержка решает. Когда хорошие болельщики, намного легче бороться.

«Довольно неплохая конкуренция»

Кристина Момот:
Вы выступаете в весовой категории до 130 килограммов. Не так часто приходится видеть мужчин с такими данными. Но это у нас, в Беларуси. Конкуренция на чемпионатах Европы и мира в вашей весовой категории серьезная?

Кирилл Грищенко:
Да, довольно неплохая конкуренция. В моем весе до 20 человек есть на чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Также есть топовые лидирующие спортсмены. Сейчас за выход в финал Сергей Семенов – один из таких – чемпион мира этого года. Удалось его победить. Конкуренция хорошая.

Кирилл Грищенко: «Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра»

«Я немного недовесок. Всю свою спортивную карьеру стараюсь набрать»

Кристина Момот:
Это ваш собственный вес или вы его набираете, сгоняете перед турниром?

Кирилл Грищенко:
Весовая категория – 130 килограммов. Мой вес – 117-118 килограммов. Получается, я немного недовесок. Всю свою спортивную карьеру стараюсь набрать, но с учетом моих физиологических данных не очень всегда получается. Но потихоньку иду к этому.

Кристина Момот:
Какая ваша самая любимая награда?

Кирилл Грищенко: «Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра»

Кирилл Грищенко:
Еще с юниорского спорта – серебро чемпионата мира. А со взрослого, наверное, 5-е место на чемпионате мира в Париже в 2017 году. Это пока мой самый лучший результат. Я не останавливаюсь, стараюсь идти дальше. Верю, что все получится и все будет.

Кристина Момот:
А получится что?

Кирилл Грищенко:
Олимпийское золото.

Кирилл Грищенко: «Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра»

«Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра»

Кристина Момот:
Как чувствует себя человек, у которого завтра финал?

Кирилл Грищенко:
Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра, сегодня надо расслабиться и отдыхать.

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Новости Беларуси. В гостях у программы «СТВ-спорт» финалист турнира борцов Кирилл Грищенко. Кристина Момот, СТВ: Кирилл, вы довольны тем, как выступили сегодня? ...
 
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