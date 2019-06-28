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Тренер сборной Беларуси по карате: Европейские игры дадут большой толчок для развития этого вида спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые комплекты медалей разыграли 29 июня каратисты. Соревнования в этом виде спорта проходят в двух разделах: ката – показательные выступления и кумитэ – поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня свои силы пробовали шесть белорусов. Мария Фурсова вышла в схватку за бронзу в ката. Увы, но судьи ее выступление оценили только четвертой суммой баллов. Остальные отсоревновались откровенно слабо.
Мария Алексеева, Екатерина Мартыновская, Антон Исаков и Алексей Водчиц не смогли выйти из своих групп. Спортсмены провели по три боя, потерпели по два поражения и по одному выиграли, синхронно заняв в квартетах третьи позиции. Пропуски дальше получали только те, кто финишировал первым или вторым.
Анатолий Курьянович, тренер сборной Беларуси по карате:
Завтра будем надеяться на наших спортсменов, которые будут выступать, – легкие спортсмены, легкие весовые категории. Мария Кулинкович, Шарихина Ирина и Дьячкова Анастасия.
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Тренер сборной Беларуси по карате: Европейские игры дадут большой толчок для развития этого вида спорта
Новости Беларуси. Первые комплекты медалей разыграли 29 июня каратисты. Соревнования в этом виде спорта проходят в двух разделах: ката – показательные выступления...
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