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Вы только посмотрите, сколько людей! Толпы минчан пришли послушать Тимати бесплатно
Источник материала: Tut.by
Сегодня вечером в самом центре Минска было не по прогнозу жарко. В рамках международной культурной программы II Европейских игр прошел «День России». Но основная масса гостей собралась в фан-зоне у Дворца спорта только ради одного — выступления рэпера Тимати. Как это было — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
Программа праздника стартовала уже в 10 утра с выставок народных промыслов. На больших экранах по традиции транслировались ролики выступлений спортсменов на II Европейских играх. В течение дня гостей ждали мастер-классы, обучение игре в русские шахматы-таврели и много других активностей.
Завершилась программа вечерним концертом, хедлайнером которого стал лидер Black Star Тимати. Правда, рэпер, к сожалению юных поклонников, исполнил всего несколько композиций и уехал.
Напомним, что II Европейские игры завершаются уже завтра.
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Основная масса гостей собралась в фан-зоне у Дворца спорта только ради одного - выступления рэпера Тимати. Как это было - в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
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