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Вы только посмотрите, сколько людей! Толпы минчан пришли послушать Тимати бесплатно

29.06.2019 23:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня вечером в самом центре Минска было не по прогнозу жарко. В рамках международной культурной программы II Европейских игр прошел «День России». Но основная масса гостей собралась в фан-зоне у Дворца спорта только ради одного — выступления рэпера Тимати. Как это было — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.


Программа праздника стартовала уже в 10 утра с выставок народных промыслов. На больших экранах по традиции транслировались ролики выступлений спортсменов на II Европейских играх. В течение дня гостей ждали мастер-классы, обучение игре в русские шахматы-таврели и много других активностей.



Завершилась программа вечерним концертом, хедлайнером которого стал лидер Black Star Тимати. Правда, рэпер, к сожалению юных поклонников, исполнил всего несколько композиций и уехал.














Напомним, что II Европейские игры завершаются уже завтра. Торжественная церемония закрытия пройдет на стадионе «Динамо» 30 июня в 20.00. Цена билетов: от 35 до 150 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Основная масса гостей собралась в фан-зоне у Дворца спорта только ради одного - выступления рэпера Тимати. Как это было - в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
 
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