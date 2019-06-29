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«Дороже, но вкуснее». Мы сравнили цены на наши продукты в Беларуси и России

29.06.2019 23:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россияне, которые побывали в Беларуси и пробовали местные продукты, говорят, что наши вкуснее, чем то, что производят у них. Особенно хвалят белорусскую молочку и колбасы. Кроме того, они отмечают, что у нас продукты гораздо дешевле, чем у них. FINANCE.TUT.BY сравнил цены на некоторые белорусские продукты у нас и в Санкт-Петербурге.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В супермаркетах Санкт-Петербурга мы нашли довольно много продуктов белорусского производства. В основном это молочка — сыр, молоко, йогурты, творог, сметана и другие. Нашлись на прилавках и наши полуфабрикаты из курицы. А вот белорусских сладостей — конфет и шоколада почти нигде не оказалось. Не нашли мы и белорусских фруктов с овощами.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Цены у нас и в Питере на отечественные продукты разнятся значительно, иногда больше чем в два раза. Хотя в Петербурге мы их смотрели в самых бюджетных торговых сетях, а в Минске, далеко не в самой дешевой.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Если сравнивать цены в Питере на наши продукты и примерно такие же российского производства, наши немного дороже. Хотя все зависит от того, какого российского производителя брать для сравнения. К примеру литр нашего молока жирностью 3,6% стоит на наши 3,24 копейки. Литр российского молока такой же жирности — 2,72 белорусских рубля.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Несмотря на разницу в цене, жители Питера говорят, что им наши продукты очень нравятся.

— Если честно, то ваши продукты гораздо лучше, — говорит покупательница средних лет. — В Беларуси еще остались ГОСТы, поэтому и в колбасе есть мясо, и молоко хорошего качества, и конфеты мы ваши любим. У меня живут друзья в Беларуси. Я раз в год приезжаю к ним в гости. Ем творог каждый день! У него и вкус совсем другой — чувствуется, что из молока сделан, и консистенция совсем другая — не резиновый. Но могу сказать, что российские продукты в последнее время тоже стали получше. По крайней мере можно выбрать. И сыр вкусный появился, и сметана. Да, ваши продукты дороже российских. Но не на много. Если брать по качеству одинаковые, то белорусские даже дешевле.

Еще один покупатель, которого мы встретили возле холодильника с отечественными йогуртами, сказал, что ему тоже нравится белорусская молочка. Но, оказалось, что он не знал, что она белорусская.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Я всегда беру детям только вот эти йогурты, — рассказывает мужчина, указывая на бутылочки с белорусским греческим йогуртом. — Но, если честно, я не смотрел, кто производитель, только состав читал. Очень вкусные! Жаль только, они есть не во всех магазинах. Если сравнивать по цене с другими йогуртами, то этот если и дороже, то на пару рублей.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В поезде пассажиры, которые ехали из Беларуси в Петербург с тяжелыми сумками, набитыми продуктами, тоже хвалили их качество и вкус.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Везу несколько палок колбасы. Что-что, а она в Беларуси точно вкуснее нашей. У меня даже уже топ любимых производителей есть, — рассказывает молодой мужчина в поезде Брест — Санкт-Петербург. — Купил несколько банок сгущенки, только у вас она такая вкусная. Есть она и в питерских магазинах, но стоит дороже. У вас вообще копейки. Еще мы везем «Столичные» конфеты и «Птичье молоко». Кстати, наши белорусские родственники говорят, что не любят местные конфеты. Но, как по мне, они лучше многих тех, что делают в России. По крайней мере дешевле тех, что у нас вкусные. Взял еще пару бутылок белорусской настойки и клюкву в сахаре.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Как отличаются цены на отечественные продукты в белорусских и российских магазинах.
 
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