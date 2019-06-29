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Белорусский борец Сослан Дауров выиграл бронзу II Европейских игр

29.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусский атлет Сослан Дауров стал бронзовым призером II Европейских игр в соревнованиях по греко-римской борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за бронзу в весовой категории до 67 кг Сослан Дауров взял верх над украинским борцом Алексеем Калиниченко — 3:2.

В другой бронзовой схватке сербский спортсмен Мате Немеш был сильнее армянина Карена Асланяна — 2:1.

Чемпионом в этой весовой категории стал российский спортсмен Заур Кабалоев, победивший в золотом финале грузина Шмаги Болквадзе с результатом 3:1.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусский атлет Сослан Дауров стал бронзовым призером II Европейских игр в соревнованиях по греко-римской борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА. В поединке за...
 
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