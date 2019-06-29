|
Белорусский борец Сослан Дауров выиграл бронзу II Европейских игр
29.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусский атлет Сослан Дауров стал бронзовым призером II Европейских игр в соревнованиях по греко-римской борьбе,
В поединке за бронзу в весовой категории до 67 кг Сослан Дауров взял верх над украинским борцом Алексеем Калиниченко — 3:2.
В другой бронзовой схватке сербский спортсмен Мате Немеш был сильнее армянина Карена Асланяна — 2:1.
Чемпионом в этой весовой категории стал российский спортсмен Заур Кабалоев, победивший в золотом финале грузина Шмаги Болквадзе с результатом 3:1.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский атлет Сослан Дауров стал бронзовым призером II Европейских игр в соревнованиях по греко-римской борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА. В поединке за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)