Белорусский борец Сослан Дауров выиграл бронзу II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета

Белорусский атлет Сослан Дауров стал бронзовым призером II Европейских игр в соревнованиях по греко-римской борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за бронзу в весовой категории до 67 кг Сослан Дауров взял верх над украинским борцом Алексеем Калиниченко — 3:2.

В другой бронзовой схватке сербский спортсмен Мате Немеш был сильнее армянина Карена Асланяна — 2:1.

Чемпионом в этой весовой категории стал российский спортсмен Заур Кабалоев, победивший в золотом финале грузина Шмаги Болквадзе с результатом 3:1.

https://www.belta.by/