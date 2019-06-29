 Бег, прыжки и метание копья. IV чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов проходит в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





IV открытый летний чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов проводится в Гродно третий год подряд.

Участие в соревнованиях приняли жители девяти стран Европы: Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Турции, Казахстана, Молдовы и России. По словам организаторов, по сравнению с прошлым годом, количество участников выросло на 40%. В спортивную программу входят: бег на разные дистанции, спортивная ходьба, прыжки, метание и толкание ядра.













Среди участников — мужчин и женщин в возрастной категории от 35 до 87 лет – можно встретить как чемпионов Европы и Советского Союза, так и учителей физкультуры, членов спортивных клубов и просто любителей легкой атлетики «для себя».













– Участвовать в чемпионате имеет право любой желающий независимо от своей спортивной карьеры. Например, я начал заниматься бегом буквально пять лет назад, до этого меня ничего серьезного с легкой атлетикой не связывало. Я горд за свою страну и город Гродно, потому что мы проводим соревнования по легкой атлетике лучше всех, – делится Юрий Крупица, председатель совета ветеранов общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики».







Активная, боевая и задорная 87-летняя белоруска Полина Кацуба, например, занимается спортом всего лишь год, но даже за это время она смогла достичь больших успехов.





– Бегаю для своего здоровья. Регулярный спорт помогает сохранить вес. Стараюсь стать лучшей в любом деле, которым интересуюсь, будь то танцы или спорт, – подмечает Полина Алексеевна.





Спортивный стаж украинки Валентины Крепкиной, напротив, 47 лет.





– Я в спорте с семи лет. Спорт – моя жизнь, это здоровье и один из способов формирования личности. Тройной прыжок — моя «фишка», – рассказывает Валентина и тут же делится своими впечатлениями о городе. – Я в Гродно первый раз, мне здесь понравилось, очень красивый город.

К слову, завтра на ЦСК «Неман» будет проходить второй день соревнований.









Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/