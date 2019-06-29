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Белорусский боксер Дмитрий Асанов стал чемпионом II Европейских игр
29.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусский спортсмен Дмитрий Асанов (весовая категория 60 кг) стал чемпионом турнира по боксу II Европейских игр,
Успешно пройдя сквозь сито отборочных боев, белорус в полуфинале одолел армянского боксера Карена Тонаканяна. В схватке за золотую награду он оказался сильнее россиянина Габила Мамедова.
На I Европейских играх в Баку Дмитрий Асанов стал вторым.
На ринг дворца спорта «Уручье» 30 июня выйдет белорус Владислав Смягликов (91 кг), который сразится за золото с россиянином Муслимом Гаджимагомедовым.
Участие в турнире принимают 316 боксеров (мужчины, женщины), они соревнуются за 15 комплектов медалей. Завершатся состязания завтра, 30 июня.
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Белорусский спортсмен Дмитрий Асанов (весовая категория 60 кг) стал чемпионом турнира по боксу II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА. Успешно пройдя...
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