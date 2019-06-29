Часть дорог в Минске не закроют — репетиция шествия отменена

Источник материала: Полымя

Движение транспорта не будет ограничиваться на некоторых участках дорог в центре Минска из-за отмены репетиции шествия, об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

Репетиция патриотического шествия «Беларусь помнит» была запланирована на субботу, 30 июня, однако была отменена.

Как сообщили в ГАИ, движение транспорта не будет ограничиваться на следующих участках дорог:

на улице Киселева (от Красной до площади Победы); на Захарова (от Первомайской до площади Победы).

Напомним, из-за репетиций концерта и парада ко Дню Независимости движение в центре столицы будет частично перекрыто в выходные.