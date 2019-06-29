ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Часть дорог в Минске не закроют — репетиция шествия отменена

29.06.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Движение транспорта не будет ограничиваться на некоторых участках дорог в центре Минска из-за отмены репетиции шествия, об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

Репетиция патриотического шествия «Беларусь помнит» была запланирована на субботу, 30 июня, однако была отменена.

Как сообщили в ГАИ, движение транспорта не будет ограничиваться на следующих участках дорог:

на улице Киселева (от Красной до площади Победы); на Захарова (от Первомайской до площади Победы).

Напомним, из-за репетиций концерта и парада ко Дню Независимости движение в центре столицы будет частично перекрыто в выходные.

Также в связи с подготовкой к празднику будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта: актуальную информацию о движении автобусов в ближайшие дни можно найти на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение транспорта не будет ограничиваться на некоторых участках дорог в центре Минска из-за отмены репетиции шествия, об этом сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где встречаются болельщики II Европейских игр. Куда сдать ягоды и овощи. На вопросы жителей региона во время прямой линии отвечала заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика