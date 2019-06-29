Часть дорог в Минске не закроют — репетиция шествия отменена

Движение транспорта не будет ограничиваться на некоторых участках дорог в центре Минска из-за отмены репетиции шествия, об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.
Репетиция патриотического шествия «Беларусь помнит» была запланирована на субботу, 30 июня, однако была отменена.
Как сообщили в ГАИ, движение транспорта не будет ограничиваться на следующих участках дорог:
на улице Киселева (от Красной до площади Победы); на Захарова (от Первомайской до площади Победы).
Напомним, из-за репетиций концерта и парада ко Дню Независимости движение в центре столицы будет частично перекрыто в выходные.
Также в связи с подготовкой к празднику будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта: актуальную информацию о движении автобусов в ближайшие дни можно найти на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».