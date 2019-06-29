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На базе Лукской школы закончился учебно-полевой сбор по допризывной подготовке

29.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Традиционно учебный год для десятиклассников закончился учебно-полевым сбором по допризывной подготовке. На базе ГУО «Лукская средняя школа» собрались ребята из Лукской, Райцевской, Циринской и Турецкой школ.

На базе Лукской школы закончился учебно-полевой сбор по допризывной подготовке

Юноши в течение 5 дней постигали азы строевой подготовки, знакомились с  вооружением и боевой техникой  нашей армии, учились правильно действовать в наступлении и обороне, сдавали нормативы комплекса «Защитник Отечества». Особую значимость этому сбору придавало то, что он проходил  в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Интересно прошли  полевые занятия  по тактической подготовке. Участники были разделены на две команды, которые соперничали в умении действовать в составе отделения в наступлении: быстро и слаженно развёртываться в цепь, преодолевать «заряжённые»  участки местности, делать проходы в «минных» полях и преодолевать их, учились передвигаться разными способами на поле боя. Ребята узнали, как правильно ориентироваться на местности, определять азимут, читать топографические карты.

Не менее увлекательной и познавательной была  поездка в 11-ю гвардейскую механизированную бригаду г. Слоним, где ребята познакомились с жизнью и бытом военнослужащих, боевой техникой.  Больше всего удовольствия доставили учебные тренажёры, на которых каждому участнику предоставилась возможность  управлять танком Т-72, боевой машиной пехоты, поражать мишени из АК-74. Кроме этого, ребята разбирали стрелковое оружие, снаряжали магазин автомата.  Поездка получилась очень насыщенной и эффективной.

В последний день сбора юноши соревновались в строевой подготовке, сдавали спортивные нормативы в беге на короткую и длинную дистанции, метании гранаты, стрельбе из пневматической винтовки. В каждом виде были определены лучшие. Победителем в подтягивании на перекладине, беге на 100  метров, метании гранаты и вторым в беге на 1000 метров стал Евгений Донь-Шинайко из Турецкой СШ. В беге на 1000 м уверенную победу одержал Андрей Бренев из Лукской СШ, он же был вторым в метании гранаты, разборке-сборке автомата, строевой подготовке и третьим в стрельбе.  Лучшим в разборке-сборке автомата  и в строевой подготовке стал учащийся Лукской СШ  Николай Захарчук, у него также 2-е место в стрельбе и 3-е в беге на 100 м. В стрельбе из пневматической винтовки победу одержал Артём Королько из Циринской СШ. Призёрами в отдельных видах стали Роман Крот из Райцевской СШ, Алексей Качкарик и Артём Тоболин из Циринской СШ, Иван Гимпель из Турецкой СШ. Все победители и призёры были награждены грамотами Кореличского  РК ОО «БРСМ». За образцовое исполнение обязанностей командира взвода и отличную строевую выучку отдельной грамотой был отмечен Николай Захарчук.

Учителя, работавшие с ребятами, отметили высокий уровень дисциплины и их ответственное отношение  к занятиям. Сбор стал очередной ступенькой в подготовке юношей к службе в Вооружённых Силах страны.

Владимир МАТУСЕВИЧ,
учитель допризывной подготовки ГУО «Лукская СШ»

 
 
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Традиционно учебный год для десятиклассников закончился учебно-полевым сбором по допризывной подготовке. На базе ГУО «Лукская средняя школа» собрались ребята из
 
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