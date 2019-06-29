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30 июня. События и люди

30.06.2019 04:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

30 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день астероида.

Беларусь - День молодёжи.

Беларусь - День экономиста.

ПРИМЕТЫ:

Мануил Солнцестой. В этот день солнце застаивается, т.е. медлит в зените. Начинается бурный рост растительности.

РОДИЛИСЬ:

1825 Флоримон ЭРВЕ (РОНЖЕ), французский композитор и дирижёр. Он создал жанр оперетты.

1901 Вилли САТТОН, известный американский грабитель банков, получивший прозвище «Артист» за искусство перевоплощения. Совершая свои «подвиги», выступал в роли охранника, мойщика окон, дипломата, посыльного и т.п.

1934 Инна Ивановна УЛЬЯНОВА, российская актриса.

1940 Клайв СИНКЛЕР, британский инженер-электронщик, изобретатель первого карманного калькулятора и серии домашних компьютеров.

1947 Владимир Владимирович ПЕТРОВ, центрфорвард знаменитой хоккейной тройки МИХАЙЛОВ - ПЕТРОВ - ХАРЛАМОВ, десятикратный чемпион мира, олимпийский чемпион. Броски Петрова от синей линии наводили ужас на вратарей. Бывший вратарь московских динамовцев ПОЛУПАНОВ как-то заметил: «Его бросок это - «росчерк молнии». Сборная СССР, во многом благодаря игре Петрова и его партнёров, установила и поныне не побитый рекорд, когда на московском чемпионате мира 1973 года провела 100 шайб в ворота соперников в 10 сыгранных матчах. Умер в 2017 году.

1966 Майк (Майкл ДЖЕРАЛЬД) ТАЙСОН, американский боксёр тяжёлого веса. Из 25 противников Тайсона 15 были нокаутированы в первом раунде. Был осуждён за изнасилование и заключён в тюрьму в 1992 году, освобождён в марте 1995 года. В 1996 году Майк за три боя заработал $75 млн. Его любовницей была Наоми КЭМПБЕЛЛ. Вероисповедание: ислам (в прошлом христианин), при смене религии был назван Малик Абдул Азис. С 2009 года - вегетарианец.

1985 Майкл Фред ФЕЛПС, выдающийся американский пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне! У него 47-й размер ноги при росте 193 см. В специальной диете Фелпса 10.000 Ккал в сутки, это дневная норма троих здоровых мужчин. У него двое детей.

СОБЫТИЯ:

1843 Был найден знаменитый громадный алмаз «Эксельсиор» весом 995 карат.

1859 Француз Жан БЛОНДЕН (Жан-Франсуа ГРАВЕЛЕ) перешёл через Ниагарский водопад по натянутому канату. Переход отважного канатоходца в течение пяти минут наблюдали 5000 зрителей.

1894 Был открыт самый знаменитый лондонский мост - Тауэр бридж.

1908 Падение Тунгусского метеорита. 2000 кв. км тайги в Восточной Сибири было опустошено ударной волной метеорита в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. Взрыв был слышен за 1000 км от места происшествия.

1915 Двое французских солдат стали первыми в истории жертвами электрической охранной проволоки, протянутой немецкими войсками.

1948 Учёные Уильям ШОКЛИ, Уолтер БРАТТЕЙН и Джон БАРДИН из «Bell Laboratories» объявили о создании транзистора.

1951 Футбольная сборная Англии выиграла у Австралии 17:0.

1954 В США был подписан чек на самую крупную в мире сумму - $4.176.969.623,57.

1971 При посадке пилотируемой станции «Салют» погибли три космонавта - Владислав ВОЛКОВ, Георгий ДОБРОВОЛЬСКИЙ и Виктор ПАЦАЕВ. Считается, что авария произошла из-за разгерметизации спускаемого аппарата. Однако, есть версия, что у аппарата не сработал парашют из-за повышенной нагрузки: в спускаемом шарике находились три космонавта вместо двоих положенных.

1984 Была открыта первая очередь Минского метрополитена от станции "Институт культуры" до станции "Московская" (9 км, 8 станций). Сейчас в минском метро 29 станций, а его общая протяжённость - 37,2 км.

1993 В магазины Кейптауна вернули 1200 тостеров одной и той же фирмы и одной серии. «Тостеры-убийцы», как обозвали их южноафриканские газеты, выстреливали готовые тосты с такой силой, что некоторые их счастливые обладатели получили физические увечья. Тостеры были сняты с производства, а фирма-изготовитель, опозоренная и расстроенная, покинула рынок ЮАР.

2005 На 31-м километре дороги Минск - Молодечно состоялось открытие комплекса «Линия Сталина».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:

30 июня - один из двух дней года, в которые может быть добавлена високосная секунда (другой такой день -31 декабря).

 
Теги: Минск
 
 
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