Солигорским малышам рассказали, что такое йога. ФОТОФАКТ.

Многие ли взрослые знают, в чем суть йоги. Многие и сейчас представляют себе, что йоги только и делают, что сидят в позе лотоса или спят на гвоздях. А вот ученики младших классов, которые сейчас оздоравливаются в школьном лагере при средней школе №3 города Солигорска, теперь немного будут знать про йогу. Благотворительное занятие для 14 мальчиков и девочек провела наша коллега, журналист, а теперь еще и инструктор по детской йоге, Варвара Черковская.

— С мая я провожу занятия по основам йоги для взрослых, — рассказывает Варвара.- А вот опыт проведения урока с детьми был у меня впервые. Спасибо за то, что он состоялся, администрации средней школы №3 (за ребят) и ОАО «Беларуськалий» (за реквизит для занятия). Честно говоря, первый блин оказался немного комом, ведь дети непредсказуемы. Но, наверное, мало кто из инструкторов по детской йоге ожидает, что ребенок закрутится в коврик и начнет кричать, что он хот-дог. Было и весело, и интересно. Дети дарят много позитива.



Я могу точно сказать, что на уроке точно все ребята усвоили йогическое приветствие Намасте (жест со сложенными перед грудью ладонями), а также узнали о зверойоге. А еще все запомнят, как рассматривали павлинье перышко. Оно легкое, воздушное, такое, какой и должна была быть практика — рассказывает Варвара Черковская.

