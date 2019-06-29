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Солигорским малышам рассказали, что такое йога. ФОТОФАКТ.

30.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


22 июня 2019 20:07 1986

Солигорским малышам рассказали, что такое йога. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Оксана АЛЕКСА.

Многие ли взрослые знают, в чем суть йоги. Многие и сейчас представляют себе, что йоги только и делают, что сидят в позе лотоса или спят на гвоздях. А вот ученики младших классов, которые сейчас оздоравливаются в школьном лагере при средней школе №3 города Солигорска, теперь немного будут знать про йогу.

Благотворительное занятие для 14 мальчиков и девочек провела наша коллега, журналист, а теперь еще и инструктор по детской йоге, Варвара Черковская.

Солигорским малышам рассказали, что такое йога. ФОТОФАКТ.

— С мая я провожу занятия по основам йоги для взрослых, — рассказывает Варвара.- А вот опыт проведения урока с детьми был у меня впервые. Спасибо за то, что он состоялся, администрации средней школы №3 (за ребят) и ОАО «Беларуськалий» (за реквизит для занятия). Честно говоря, первый блин оказался немного комом, ведь дети непредсказуемы. Но, наверное, мало кто из инструкторов по детской йоге ожидает, что ребенок закрутится в коврик и начнет кричать, что он хот-дог. Было и весело, и интересно. Дети дарят много позитива.

Я могу точно сказать, что на уроке точно все ребята усвоили йогическое приветствие Намасте (жест со сложенными перед грудью ладонями), а также узнали о зверойоге. А еще все запомнят, как рассматривали павлинье перышко. Оно легкое, воздушное, такое, какой и должна была быть практика — рассказывает Варвара Черковская.

Солигорским малышам рассказали, что такое йога. ФОТОФАКТ.

Самым приятным моментом урока стало то, что один мальчишка подошел и спросил, когда же будет следующее занятие. Современные занятия по йоге акцентируются не на ее философии, а больше на физических упражнениях.

Солигорским малышам рассказали, что такое йога. ФОТОФАКТ.

Детская йога полезна тем, что может исправить осанку, разовьет гибкость, улучшит кровообращение, научит расслабляться и концентрироваться, а также слушать свое тело.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото — Оксана АЛЕКСА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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22 июня 2019 20:07 1986 Солигорским малышам рассказали, что такое йога....
 
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