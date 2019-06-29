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Ночной денс на День молодежи или Как случчане танцуют на площади. Видео

30.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Празднование Дня молодёжи в Слуцке завершилось дискотекой до полуночи. На центральной городской площади постоянно находилось несколько сотен человек, и, чем ближе программа была к завершению, тем больше людей «разогревались» и пускались в пляс.

Были забавные танцы, были и очень «чёткие». Многие здесь по-настоящему «отпускали» себя, от души веселились и подпевали знакомые песни.

В общем, смотрите видео.


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Празднование Дня молодёжи в Слуцке завершилось дискотекой до полуночи. На центральной городской площади постоянно находилось несколько сотен человек, и, чем...
 
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