Ночной денс на День молодежи или Как случчане танцуют на площади. Видео

Источник материала: Слуцк Город

Празднование Дня молодёжи в Слуцке завершилось дискотекой до полуночи. На центральной городской площади постоянно находилось несколько сотен человек, и, чем ближе программа была к завершению, тем больше людей «разогревались» и пускались в пляс.

Были забавные танцы, были и очень «чёткие». Многие здесь по-настоящему «отпускали» себя, от души веселились и подпевали знакомые песни.

В общем, смотрите видео.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by