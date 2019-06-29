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Бизнесмен из Бреста похудел на 50 кг. и столкнулся с проблемами на границе - его не узнали!

30.06.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

История Дмитрия Човгана - это просто невероятный драйв и что-то из ряда вон выходящее. Честно, если бы не знал этого человека лично - вряд ли бы поверил. Впрочем, каждый свой шаг мужчина, известный в Бресте бизнесмен и меценат, задокументировал в Instagram. Он похудел. Ещё в начале года весил 156 килограмм, а сейчас - 105,6.

Бизнесмен из Бреста похудел на 50 кг. и столкнулся с проблемами на границе - его не узнали!

Как водится у настоящих мужчин - начало было положено в ночь с 31 декабря на 1 января (этого, 2019 года). А сейчас июнь. И минус 50 "за плечами". Вот как выглядит это лицо на документах:

Бизнесмен из Бреста похудел на 50 кг. и столкнулся с проблемами на границе - его не узнали!

А вот таким он предстаёт перед друзьями и знакомыми ныне:

Бизнесмен из Бреста похудел на 50 кг. и столкнулся с проблемами на границе - его не узнали!
 Бизнесмен из Бреста похудел на 50 кг. и столкнулся с проблемами на границе - его не узнали!

И никакой магии тут нет - просто невероятная сила воли, постоянные тренировки (с инструктором), гиперактивный образ жизни и правильное (под контролем специалиста) питание (фото с шашлыками это прикол, как вы понимаете). Так вот, это всё присказка, а сказка - впереди. Вот как сам Дмитрий описал свои приключения:

Срочно пришлось ехать в Варшаву. И на границе приключилось такое, что пишу прямо стоя в очереди к полякам! Дело в том, что последний раз я проходил границу в начале апреля и, несмотря на серьезный прогресс, изменения не были столь разительные. И вот сегодня подхожу я к окошку паспортного контроля. В окошке сидит милая девушка. Я пошутил по поводу того, что их заставляют сейчас ходить на работу в парадной форме (Европейские игры, однако). Она мило посмеялась и взяла мои документы. И вот в тот момент, когда она попыталась сравнить мое нынешнее лицо с той физиономией, которая смотрела на неё из паспорта её улыбка растаяла, как весенний снег. Она посуровела и я тут же поспешил рассказать ей, что я сильно похудел. Она попросила другой документ. Я дал ей права. Но оттуда тоже смотрела какая-то непонятная рожа. Суровая, но по прежнему милая, пограничница спросила в разнобой даты рождения и имена моих детей. В качестве бонуса я ещё сказал и дату нашей свадьбы. По-видимому это ее насторожило ещё больше: где вы видели мужика который помнит все даты??? Стоит сказать, что моя ещё более милая супруга все это время стояла в стороне и умирала со смеху!!! В итоге мне пришлось показать пограничнице этот аккаунт. Показать как я менялся. Это произвело должное впечатление и, пожелав мне хорошего пути, милая, но неприступная, пограничница порекомендовала мне сменить паспорт. Это приключение я воспринял, как комплимент! Однозначно!

Вот так вот бывает. Самое главное - вовремя остановиться, и не сбросить ещё 50. А то ведь это будут предпоследние, и уже точно не выпустят из страны :-)

 
Теги: Брест
 
 
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  История Дмитрия Човгана - это просто невероятный драйв и что-то из ряда вон выходящее. Честно, если бы не знал этого человека лично - вряд ли бы поверил. Впрочем,...
 
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