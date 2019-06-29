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Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона
30.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Футбольный клуб “Горки” сыграл сегодня домашний матч с “ДЮСШ-3-Стэнлес” из Пинска. Первый гол в горецкие ворота гости забили на 17 минуте игры. Уже в дополнительное время Горки пропустили еще один мяч. Окончательный счет — 0:2.
Фото Михаила Левцова
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Футбольный клуб “Горки” сыграл сегодня домашний матч с “ДЮСШ-3-Стэнлес” из Пинска. Первый гол в горецкие ворота гости забили на 17 минуте игры. Уже в...
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