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Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

30.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Футбольный клуб “Горки” сыграл сегодня домашний матч с “ДЮСШ-3-Стэнлес” из Пинска. Первый гол в горецкие ворота гости забили на 17 минуте игры. Уже в дополнительное время Горки пропустили еще один мяч. Окончательный счет — 0:2.

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Как Горки сыграли с Пинском – фото со стадиона

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Брест
 
 
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  Футбольный клуб “Горки” сыграл сегодня домашний матч с “ДЮСШ-3-Стэнлес” из Пинска. Первый гол в горецкие ворота гости забили на 17 минуте игры. Уже в...
 
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