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Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж
30.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Фестиваль красок «Colour Fest» прошел сегодня в амфитеатре в рамках празднования Дня молодежи в Горках.
Фото Михаила Левцова
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Фестиваль красок «Colour Fest» прошел сегодня в амфитеатре в рамках празднования Дня молодежи в Горках. Фото Михаила...
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