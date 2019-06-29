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Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

30.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Фестиваль красок «Colour Fest» прошел сегодня в амфитеатре в рамках празднования Дня молодежи в Горках.

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Colour Fest в амфитеатре – красочный фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Брест
 
 
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  Фестиваль красок «Colour Fest» прошел сегодня в амфитеатре в рамках празднования Дня молодежи в Горках.                                                     Фото Михаила...
 
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