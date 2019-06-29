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Горецкая наездница привезла серебро из Бреста
30.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Екатерина Лахондикова из Горок заняла второе место на соревнованиях по конному спорту в рамках Олимпийских дней молодежи Беларуси и открытых республиканских соревнованиях, посвященных 1000-летию Бреста. Екатерина и лошадь Магелан завоевали серебро на преодолении препятствий в высоте до 115 см. Спортсменку тренирует Татьяна Геллер.
Галина Кожевникова
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Екатерина Лахондикова из Горок заняла второе место на соревнованиях по конному спорту в рамках Олимпийских дней молодежи Беларуси и открытых республиканских...
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