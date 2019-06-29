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Горецкая наездница привезла серебро из Бреста

30.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Екатерина Лахондикова из Горок заняла второе место на соревнованиях по конному спорту в рамках Олимпийских дней молодежи Беларуси и открытых республиканских соревнованиях, посвященных 1000-летию Бреста.  Екатерина и лошадь Магелан завоевали серебро на преодолении препятствий в высоте до 115 см. Спортсменку тренирует  Татьяна Геллер.

 

Горецкая наездница привезла серебро из Бреста
Соревнования проходили на базе Брестской конно-спортивной школы. Катя и Магелан были в составе сборной Могилевской области. Фото Татьяны Геллер

 

Галина Кожевникова


 
Теги: Брест
 
 
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  Екатерина Лахондикова из Горок заняла второе место на соревнованиях по конному спорту в рамках Олимпийских дней молодежи Беларуси и открытых республиканских...
 
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