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Европейские игры: в Минске прошел День российской культуры
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День России на Европейских играх. Главная фан-зона в Минске раскрасилась в цвета триколора, передает телеканал «МИР 24».
На специальной площадке гостей угощали чаем из самовара, а также сушками и пряниками. Всем желающим раздавали ленточки с триколором. А вечером состоялся концерт. На праздник пришли несколько тысяч человек, в том числе чемпионы игр, а также российские дипломаты.
«Убежден в том, что Игры уже вписали свою очень достойную, яркую, красивую страницу в историю спорта. Спорта Беларуси, спорта России, спорта всех тех десятков стран, которые прислали сюда своих спортсменов. Ожидаем особый масштаб официальной церемонии закрытия Игр», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.
Вторые Европейские игры завершатся уже завтра. На данный момент лидером в турнирном зачете является России – у нее 93 медали, в том числе 39 золотых. На втором месте Беларусь с 61-й наградой. На третьем – Италия.
Отмечается, что гостей Игр интересует не только спорт. Они
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День России на Европейских играх. Главная фан-зона в Минске раскрасилась в цвета триколора.
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