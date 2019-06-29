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Европейские игры: в Минске прошел День российской культуры

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День России на Европейских играх. Главная фан-зона в Минске раскрасилась в цвета триколора, передает телеканал «МИР 24».

На специальной площадке гостей угощали чаем из самовара, а также сушками и пряниками. Всем желающим раздавали ленточки с триколором. А вечером состоялся концерт. На праздник пришли несколько тысяч человек, в том числе чемпионы игр, а также российские дипломаты. 

«Убежден в том, что Игры уже вписали свою очень достойную, яркую, красивую страницу в историю спорта. Спорта Беларуси, спорта России, спорта всех тех десятков стран, которые прислали сюда своих спортсменов. Ожидаем особый масштаб официальной церемонии закрытия Игр», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь  Дмитрий Мезенцев.

Вторые Европейские игры завершатся уже завтра. На данный момент лидером в турнирном зачете является России – у нее 93 медали, в том числе 39 золотых. На втором месте Беларусь с 61-й наградой. На третьем – Италия.

Отмечается, что гостей Игр интересует не только спорт. Они осматривают местные достопримечательности: замки, музеи и различные знаковые культурные объекты.



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Теги: Минск
 
 
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День России на Европейских играх. Главная фан-зона в Минске раскрасилась в цвета триколора.
 
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