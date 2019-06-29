«Спарта» - в полуфинале Кубка Гродненщины по футболу

Источник материала: Новости Волковыска

В субботу подопечные Виталия Шестака на домашнем поле экс-«Цементника» в гп. Красносельский, выиграв у команды «Шучин», совершили невероятный камбэк.

Суперрезультативный поединок завершился со счетом 4:2 в пользу спартанцев.

Хозяева в начале матча упустили добрых пяток моментов для взятия ворот соперника и на 32-й минуте сыграло футбольное правило «не забиваешь ты – забивают тебе» - Данила Довгель открыл счет в матче (0:1). С таким счетом команды ушли на перерыв.

Начало второго получилось просто обескураживающим для салатовых. Уже на 48-й минуте Михаил Кириллов увеличивает преимущество гостей (0:2).

Спустя еще три минуты Николай Рутковский шикарным ударом сокращает разрыв в счете (1:2). После забитого гола «Спарта» ожила.

Затем в течение двадцати минут второго тайма спартанцы нашли в себе силы не только сравнять счет, но и героически отыграться после голов Андрея Кречака и дубля Евгения Василевского.

Теперь в полуфинале «Спарта» сыграет с гродненским «ЖКХ». А волковысская «Смена» 3 июля направится в Сморгонь к местной «Вилии» из-за снятия с Кубка «Мостов».

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция в паблике «Спарты» в соцсети Вконтакте.

























Больше фото с матча здесь .

Фото Владимир Антонов

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