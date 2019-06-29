Современный яркий мультимедийные экран устанавливает одна из столичных фирм на площади имени Ленина в Волковыске.
На нем планируется трансляция различных городских мероприятий, а также рекламных роликов.
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На городской площади Волковыска устанавливают мультимедийный экран
30.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Современный яркий мультимедийные экран устанавливает одна из столичных фирм на площади имени Ленина в Волковыске.
На нем планируется трансляция различных городских мероприятий, а также рекламных роликов.
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Современный яркий мультимедийные экран устанавливает одна из столичных фирм на площади имени Ленина в Волковыске. На нем...
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