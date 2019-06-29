Современный яркий мультимедийные экран устанавливает одна из  столичных фирм на площади имени Ленина в Волковыске.

На нем планируется трансляция различных городских мероприятий, а также рекламных роликов.

На городской площади Волковыска устанавливают мультимедийный экран

На городской площади Волковыска устанавливают мультимедийный экран

На городской площади Волковыска устанавливают мультимедийный экран

 

 

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