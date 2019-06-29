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«Тонкий шрам на любимой попе». Как ягодицы с растяжками и царапиной появились в рекламе белья

30.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы не раз писали о том, какой не должна быть реклама белья: пошлой и унижающей женщины, выставляющей ее как товар на полку секс-шопа. А вот как реклама может быть, чтобы за нее не было стыдно, продемонстрировала российская сеть магазинов нижнего белья.

Так, среди снимков новой рекламной компании бренда появился снимок без ретуши, на котором мы можем увидеть то, что Андрей Макаревич в свое время назвал — «тонкий шрам на любимой попе»:

«Господи, как прекрасны естественные женские тела с растяжками и несовершенствами», — пишут подписчики бренда в инстаграме.

И добавляют:

«Прямо почти моя попа. Те же растяжки, только у меня не царапина, а родинка»;

«Надоели вылизанные фото. Должно быть больше брендов, поддерживающих настоящую красоту. Уважаю. А то у девушек создается комплекс неполноценности, глядя на идеальные зады».

Это первое столь откровенное и бодипозитивное фото бренда, но надо отметить, что он никогда не отклонялся от курса естественности и натуральной эстетики. Любуемся!

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PETRA Lingerie (@my_dear_petra) 12 Май 2019 в 9:13 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PETRA Lingerie (@my_dear_petra) 9 Мар 2019 в 4:12 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PETRA Lingerie (@my_dear_petra) 1 Фев 2019 в 8:05 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PETRA Lingerie (@my_dear_petra) 10 Дек 2018 в 8:00 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PETRA Lingerie (@my_dear_petra) 26 Июн 2019 в 3:04 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PETRA Lingerie (@my_dear_petra) 23 Июн 2019 в 10:06 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PETRA Lingerie (@my_dear_petra) 12 Июн 2019 в 9:55 PDT

 
 
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Реклама с «реальными» ягодицами сделала марку белья популярной и увеличила продажи. Все-таки будущее за бодипозитивом!
 
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