Родительский ковер, бабушкин стол и скандинавский стиль. Минчане - о ремонте своей «однушки»

Источник материала: Tut.by

Квартира-студия в новостройке у «Минск-Арены» — первое собственное жилье минчан Игоря и Ольги. До этого, признаются ребята, жили в обычных панельках с тесными кухнями. Поэтому, когда у них появилась своя квартира с таким шикарным пространством, они решили, что дробить его не будут. О том, как хозяева организовали пространство и обставили его со вкусом — читайте в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: realt.by

Площадь квартиры — 40 квадратных метров, из них 32 «квадрата» — жилая.



Фото: realt.by

— Мы с мужем выросли в обычным панельках, поэтому когда построили свою собственную квартиру и увидели, какая она просторная без стен, уже ничего не захотели менять, — признается Ольга. — Ремонт в ней делали с учетом этих предпочтений.



Фото: realt.by

Хозяева говорят, что изначально четкого представления о том, как все должно быть, у них не было.

— Хотелось сделать интерьер в скандинавском стиле, с элементами прованса и классики. Стены мы покрасили, не пожалев денег на хорошую краску, и результатом довольны до сих пор, хотя ремонт был четыре года назад.



Фото: realt.by

— Кухню заказывали у белорусского производителя. Она выполнена из сосны, — говорит Ольга. — Столешницу мы делали сами: заказали массив из дуба и несколько раз покрыли его специальными пропитками. Все двери в квартире также из массива дуба, их мы заказывали у отечественного производителя из Сморгони.



Фото: realt.by

В качестве ковра в гостиной хозяева хотели видеть восточный килим, но в путешествиях транспортабельного и подходящего так и не нашли. Зато нашелся вариант у родителей — советский шерстяной ковер.



Фото: realt.by

— Нам он очень нравится, хотя не все понимают наше решение, — смеется Ольга.

Из винтажных вещей — бабушкин стол, а также стулья, на которых до сих пор сохранились наклейки производителя.



Фото: realt.by

С трудом, признается Ольга, удалось найти специалиста, который бы сделал распашные двери в гардеробной.



Фото: realt.by

— До сих пор рады, что не отказались от этой идеи и нашли классного специалиста Дмитрия Ромашко. Он все сделал так, как мы просили и все до сих пор отлично смотрится и работает. Еще Дмитрий помог навесить дверцы в санузле, которые мы купили в обычном строительном магазине и сами покрасили, выезжая для этого на Минское море.



Фото: realt.by

В ванной и туалете хозяева часть стен выкрасили водостойкой краской, которая оказалась довольно практичной в использовании.



Фото: realt.by

А бра для ванной комнаты были куплены на барахолке в Одессе.



Фото: realt.by