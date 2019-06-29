Дубровенская районная организация БРСМ объединила инициативную и творческую молодежь

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В нашей стране самой крупной молодежной общественной организацией является БРСМ. Главная цель Белорусского республиканского союза молодежи — объединить и сплотить в своих рядах инициативную и творческую молодежь. Тысячи деятелей, инициативных парней и девушек, благодаря организации, воплощают в жизнь сотни смелых идей и реализуют масштабные проекты.

На сегодняшний день Дубровенская районная организация БРСМ насчитывает 55 первичных организаций, объединяя 568 человек. Это коллектив единомышленников, который отличается особым микроклиматом уважения, творчества и взаимопонимания, бережным отношением к традициям общественного объединения.



—Мы стремимся к созданию благоприятных условий для всестороннего развития молодежи, воспитания ее на патриотических и нравственных ценностях белорусского народа, — говорит первый секретарь райкома БРСМ Виктория ХРАМЦОВА. — Стараемся создавать условия для интеллектуального, духовного, физического становления образованной, творческой личности с лучшими качествами человека, гражданина, работника и семьянина.

Как известно, важнейшими направлениями в реализации государственной молодежной политики на современном этапе является формирование гражданственности и патриотизма. Дубровенская молодежь с энтузиазмом участвует в общественной жизни района, большую заботу проявляет о ветеранах войны. Члены первичных организаций БРСМ ухаживают за воинскими захоронениями, обелисками боевой и воинской славы, которые находятся на территории региона. Районная организация БРСМ тесно сотрудничает с отделами райисполкома, предприятиями Дубровенщины, что позволяет проводить многочисленные спортивные, интеллектуальные соревнования, культурно-массовые мероприятия.

Немаловажна и трудовая занятость молодежи. В этом году на базе оздоровительного лагеря «Луговцы» работает 2 студотряда — сервисный и педагогический. В августе планируется создание сельхозотряда.

—Райком БРСМ является активным участником важных мероприятий района, — констатирует Виктория Храмцова. — Мы воплотили в жизнь ряд программ и проектов. Но для того, чтобы стать по-настоящему сильной командой и быть едиными, предстоит приложить еще немало усилий. У нас впереди много идей, проектов и интересных мероприятий, которыми обещаем порадовать молодежь. И хотелось бы найти отклик среди наших парней и девушек, призвать их быть более активными, неравнодушными и позитивными. Накануне Дня молодежи желаю всем молодым людям креативности, мечтать и не боятся раскрывать себя. Хорошего настроения всем, оптимизма, любви и романтики.

Пример для подражания — лидеры первичек в трудовых коллективах: центральной районной библиотеки — Надежда Дударева, РДК — Владимир Бабичев, школ №1,2 г. Дубровно — Екатерина Ивкина и Наталья Черноморцева, РОВД — Татьяна Алесенко, льнозавод — Татьяна Турова, ОАО «Дубровенский райагросервис» — Виктория Барановская и другие.

Некоторое из них поделились своим видением молодежной организации.

Татьяна АЛЕСЕНКО:

—У каждого из нас есть идеи, замыслы, творческие планы. Реализовать их можно со своими единомышленниками. Каждый молодой человек должен быть услышанным. Именно поэтому сложно недооценить значимость БРСМ. Здесь тебя всегда поддержат, помогут самореализоваться. БРСМ по — настоящему единый молодежный союз. Будучи в его составе, мы выступаем не только как жители своего города, члены трудовых коллективов, но и как представители белорусской молодежи. Де факто — БРСМ один из основных реализаторов государственной молодежной политики. Для меня важно, что организация вдохновляет на искренние, добрые, полезные дела, сплачивает.

Екатерина ИВКИНА:

—Помню, еще со школьного времени, что участвовали в различных мероприятиях, акциях и спортивных соревнованиях. Готовили и проводили концерты, поддерживали и оказывали помощь ветеранам и тяжелобольным людям, находили новых друзей и вливались в общество — все это, с некоторыми изменениями и дополнениями, происходит и сейчас. Но теперь у меня более серьезные обязанности, чем просто членство в молодежной организации. Сегодня среди педколлектива и школьников насчитывается немало активистов этого движения. Все они участвуют в проведении информационных встреч, концертов, акций и других массовых мероприятий. Если же затрагивать тему спорта, то и здесь активисты молодежной организации нередко выступают за сборную своего коллектива, стремясь занять достойное место.