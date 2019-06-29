«Крем для тела спас мне жизнь». Как молодая мама обнаружила у себя рак, который не нашли врачи

Источник материала: Tut.by

Холли Драйнан говорит, что она обязана жизнью своему увлажняющему крему — благодаря ему она запаниковала, обратилась к врачу и вовремя узнала о своем диагнозе, — пишет Daily Mail .

Все началось с того, что 27-летнюю девушку начали мучать острые боли в животе. В течение полугода она страдала от этого и обращалась к разным врачам, которые ставили ей то гастрит, то непереносимость глютена, то просто менструальные боли. Однако Холли становилось только хуже.

«Я знала, что что-то не так, — вспоминает девушка. — Но медики настаивали на том, что мне не о чем беспокоиться. Из-за болей я вызывала скорую помощь, но и в этих случаях врачи не могли установить причину моих спазмов. Через полгода я сдалась и поняла, что мне так и не поставят диагноз».

Чтобы немного облегчить боль, девушка стала делать себе массаж во время особенно острых приступов. Однажды она выдавила слишком много массажного крема — и решила нанести его остатки на грудь.

«Я была потрясена, когда, втирая крем, нащупала огромный комок в левой груди», — вспоминает Холли.

Девушка обратилась к врачу, и в результате биопсии было установлено: опухоль злокачественная. Удивительно, что обычно боли в животе не становятся симптомом рака молочной железы, но они прошли, как только Холли начала принимать химиотерапию.

После химии Холли Драйнан потеряла свои роскошные волосы, но приняла это философски:

«Я была парикмахером и всегда гордилась своей внешностью, но с этим испытанием я справилась с этим намного лучше, чем ожидала», — сказала она.

После шести месяцев химиотерапии, а также мастэктомии и реконструкции груди с помощью жировых отложений в области живота, Холли Драйнан, наконец, вошла в ремиссию.

Ей также пришлось удалить пять лимфатических узлов после того, как тесты показали, что раковые клетки продолжают распространяться. Кроме того, Холли собирается удалить правую грудь, что, по мнению врачей, в ее случае снизит риск повторной онкологии молочной железы на 80 процентов.

Девушка признается, что у нее есть опасение провести всю жизнь в мыслях: «А что если у меня рак?». Но у нее есть источник позитива и серьезный мотиватор, чтобы вернуться к полноценной жизни — ее дочь, которой всего полтора годика.

«Последние девять месяцев были для меня эмоциональными американскими горками, но мне пришлось оставаться сильной ради моей маленькой девочки, — сказала Холли — Я столкнулась с худшим, что может произойти с одинокой молодой мамой, но я продолжаю улыбаться. После операции я подружилась с другими пациентами, и мы так смеялись вместе, что я боялась: вдруг мои швы разойдутся. Я не разучусь смеяться и проживу как можно дольше рядом со своей прекрасной дочерью!».